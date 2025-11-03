Інтерфакс-Україна
Енергетична інфраструктура в Миколаївській області пошкоджена внаслідок атаки російських ударних дронів

Енергетична інфраструктура в Миколаївській області пошкоджена внаслідок атаки російських ударних дронів

Енергетична інфраструктура в Миколаївській області пошкоджена внаслідок нічної атаки російських ударних БпЛА, повідомив начальник ОВА Віталій Кім у телеграм-каналі.

"Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури. Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз - всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", - написав Кім у Телеграм.

Окрім того, за його інформацією близько 02:58 ворог атакував Миколаїв БпЛА типу "Shahed", внаслідок чого виникла пожежа в господарському супермаркеті, на даний момент ліквідована рятувальниками, було пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Без постраждалих.

 

