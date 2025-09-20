УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу на місцях російських обстрілів у Дніпрі та Миколаєві.

"Ще одна неспокійна ніч для українців. Дніпро. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області спільно з іншими рятувальними службами надавали допомогу на місці атаки на місто", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Волонтери працювали на двох локаціях: провели поквартирний обхід пошкоджених будинків та обстежили людей, яких деблокували з квартир та надали їм необхідну допомогу. Вони також допомогли евакуювати двох людей літнього віку до родичів. Першу допомогу волонтери надали трьом постраждалим з різними ступенями важкості, а першу психологічну допомогу отримали ще четверо людей.

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області надавав допомогу на місці російського обстрілу. Волонтери супроводжували аварійно рятувальні роботи на промисловому об'єкті.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої російської ракетно-дронової атаки на Дніпропетровщину та Дніпро один загиблий та 26 постраждалих. У обласному центрі пошкоджено понад 22 будинки. Найбільші збитки у багатоповерхівці на правому березі.Руйнувань також зазнали 8 шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ. Понівечено будівлю депо електротранспорту і декілька тролейбусів, є обриви контактної мережі.

За інформацією ДСНС України, Миколаївщина вночі опинилась під російським масованим обстрілом балістикою та БпЛА. Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі. Триває ліквідація. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.