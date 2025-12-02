Інтерфакс-Україна
Двоє людей постраждали під час атак ворога на Миколаїв за минулу добу

Двоє людей отримали поранення та ще кілька об’єктів інфраструктури постраждали внаслідок атак ворога на Миколаївську область за минулу добу, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у місті Миколаїв близько 07:12 ранку зафіксовано атаку ударних дронів Shahed. Внаслідок падіння уламків на дах дев’ятиповерхового житлового будинку загорілася ліфтова шахта.

Також падіння уламків спричинило пошкодження складського приміщення та пожежу на відкритій території, яку рятувальники ліквідували. Вибухотехніки вилучили бойову частину дрону.

"Двоє людей – 78-річна жінка та 54-річний чоловік – отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці", – повідомив Кім.

"Також ввечері, близько 19:16, ударні БпЛА типу "Shahed" атакували промислову інфраструктуру міста. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

У Миколаївському районі ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також було завдано удару, попередньо з реактивних систем залпового вогню, по Куцурубській громаді. Внаслідок цього в селі Яселка було пошкоджено вікна приватного будинку, постраждалих немає.

 

