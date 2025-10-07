Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Фото: https://www.facebook.com/oleksiikuleba

Вперше з 2022 року, коли російські окупанти підірвали ключовий магістральний водогін, Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води, зекономлені при проектування цього об'єкту кошти у сумі понад 2,5 млрд грн будуть спрямовані на інші об’єкти водопостачання, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Після того, як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання. Щоб повернути людям доступ до прісної води, за рік ми побудували новий водогін – надскладний інфраструктурний проєкт", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами Кулеби, за цей час було повністю збудовано новий трубопровід протяжністю 136 км – у дві нитки по 67,9 км кожна. Готові насосні станції. У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. "Сьогодні прісна вода надходить до споживачів", - зазначив він. Віцепрем"єр наголосив, що система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

"Вдячний Сергію Сухомлину (голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України – ІФ-У) за роботу. Саме завдяки експертизі Агентства відновлення вартість проєкту вдалося зменшити на понад 2,5 мільярда гривень. Вона склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки", - наголосив Кулеба.

За його словами, зекономлені кошти буде спрямовано на інші об’єкти водопостачання, зокрема, будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону у Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Їх реалізація забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей.