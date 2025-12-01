Інтерфакс-Україна
Економіка
18:03 01.12.2025

Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

2 хв читати
Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

Заявки на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій України (ТОТ) вже подали перші 1,5 тис. родин, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Новий компонент "єВідновлення" запрацював в застосунку "Дія". Відсьогодні українці, які мають статус учасників бойових дій або статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву через додаток. Номінал ваучера - 2 млн грн. Це реальна можливість придбати житло в безпечному регіоні, інвестувати в новобудову або спрямувати кошти на погашення іпотеки", - написав Кулеба в мережі Facebook.

Він нагадав, що на першому етапі подати заяву можуть люди, які: мають статус ВПО; мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (незалежно від того, чи отримали його після повномасштабного вторгнення, чи під час АТО/ООС, починаючи з 2014 року); мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території. не володіють самі та їх сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій); не отримували житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".

"Команда Мінрозвитку продовжує роботу над залученням коштів, щоб якомога більше українців, які втратили житло, мали змогу отримати нове. Не чекаючи репарацій від Росії", - додав він.

Як повідомлялося, в кінці листопада премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що за рішенням Кабінету міністрів внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій (УБД) з 1 грудня зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн.

Теги: #впо #житло #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 26.11.2025
Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

15:08 26.11.2025
Окремі категорії ВПО зможуть подати заявки на нову житлову програму з 1 грудня

Окремі категорії ВПО зможуть подати заявки на нову житлову програму з 1 грудня

18:57 24.11.2025
Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

21:52 21.11.2025
Ексміністр Кулеба: В угоді США й РФ немає нових ідей, Україна має обрати між переговорами та продовженням боротьби

Ексміністр Кулеба: В угоді США й РФ немає нових ідей, Україна має обрати між переговорами та продовженням боротьби

11:36 19.11.2025
Железняк ініціює звільнення віцепрем'єра Кулеби

Железняк ініціює звільнення віцепрем'єра Кулеби

09:26 18.11.2025
Ворог вдруге за час повномасштабної війни атакував приміське депо у Дніпрі

Ворог вдруге за час повномасштабної війни атакував приміське депо у Дніпрі

18:00 17.11.2025
В Україні стартувало підписання Декларації про залучення переселенців до відбудови: ініціативу презентували на III Всеукраїнському форумі Рад ВПО

В Україні стартувало підписання Декларації про залучення переселенців до відбудови: ініціативу презентували на III Всеукраїнському форумі Рад ВПО

17:47 14.11.2025
Уряд розширив повноваження громад щодо відновлення багатоквартирних будинків

Уряд розширив повноваження громад щодо відновлення багатоквартирних будинків

21:46 13.11.2025
Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

15:12 12.11.2025
Більше мільйона переміщених українців змушені витрачати заощадження на оренду житла

Більше мільйона переміщених українців змушені витрачати заощадження на оренду житла

ВАЖЛИВЕ

Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

ОСТАННЄ

Держстимулювання на 259 млн грн одержали ще п'ять індустріальних парків

Заброньовано 1,2 з 2,2 млн куб. м/добу потужностей на постачання газу Трансбалканським маршрутом в Україну у грудні

Уряд шукає технологічне рішення для детінізації економіки та працює з держбанками для поліпшення ситуації щодо кредитування бізнесу

Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

Прифронтові регіони потребують дієвих інструментів для підтримки економіки територій – мер Харкова

МХП у сезоні-2025 вирощував картоплю на 110 га та отримав врожайність 39 тонн/га

Уряд погодив створення ІП "Діоніс Енерго Еко парк" в Житомирській області

Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

Кабмін продовжив дію "матеріалів лісовпорядкування"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА