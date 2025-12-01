Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

Заявки на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій України (ТОТ) вже подали перші 1,5 тис. родин, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Новий компонент "єВідновлення" запрацював в застосунку "Дія". Відсьогодні українці, які мають статус учасників бойових дій або статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву через додаток. Номінал ваучера - 2 млн грн. Це реальна можливість придбати житло в безпечному регіоні, інвестувати в новобудову або спрямувати кошти на погашення іпотеки", - написав Кулеба в мережі Facebook.

Він нагадав, що на першому етапі подати заяву можуть люди, які: мають статус ВПО; мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (незалежно від того, чи отримали його після повномасштабного вторгнення, чи під час АТО/ООС, починаючи з 2014 року); мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території. не володіють самі та їх сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій); не отримували житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".

"Команда Мінрозвитку продовжує роботу над залученням коштів, щоб якомога більше українців, які втратили житло, мали змогу отримати нове. Не чекаючи репарацій від Росії", - додав він.

Як повідомлялося, в кінці листопада премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що за рішенням Кабінету міністрів внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій (УБД) з 1 грудня зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн.