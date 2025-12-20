07:51 20.12.2025
У Миколаєві через відключення е/е на маршрути вийдуть 37 тролейбусів з автономним ходом
У Миколаєві через відключення електроенергії на тлі ворожої атаки на маршрути вийдуть курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні, у зв’язку з відключеннями електроенергії, на маршрутах міста курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км", - написав він у телеграмі.
За словами Сєнкевича, рух трамваїв та тролейбусів марки Дніпро тимчасово призупинено.
Він закликав пасажирів уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.