07:51 20.12.2025

У Миколаєві через відключення е/е на маршрути вийдуть 37 тролейбусів з автономним ходом

У Миколаєві через відключення електроенергії на тлі ворожої атаки на маршрути вийдуть курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні, у зв’язку з відключеннями електроенергії, на маршрутах міста курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км", - написав він у телеграмі.

За словами Сєнкевича, рух трамваїв та тролейбусів марки Дніпро тимчасово призупинено.

Він закликав пасажирів уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.

 

Теги: #миколаїв #рух #тролейбуси

