19:10 03.11.2025

Військові заощадили понад 1,1 млн грн завдяки програмі Армія+ на АЗК під ТМ Parallel

Військові заощадили понад 1,1 млн грн завдяки програмі Армія+ на АЗК під ТМ Parallel

Діючі військовослужбовці зекономили понад 1,1 млн грн на купівлі пального, кави та продуктів у мережі АЗК під ТМ Parallel завдяки дії програми Плюси в межах партнерства Міністерством оборони України.

З 10 вересня 2025 року, відколи мережа приєдналась до програми, військові здійснили понад 24 тис. транзакцій. Загальний обсяг реалізації в межах Армія+ становив 7,9 млн грн дизельного пального5,6 млн грн бензину та 2,9 млн грн газу.

Учасникам програми надаються знижки 4 грн/л на бензини та дизель PERFEKT, 2 грн/л — на бензин і дизель ЄВРО, 1 грн/л — на автогаз. Також діють 20% знижки на продукцію кафе та 10% — на товари маркету (крім алкогольних і тютюнових виробів).

Parallel продовжить участь у програмі Плюси в Армія+ та розглядатиме можливості її розширення.

"Для нас участь у програмі Плюси — це більше, ніж партнерство. Це можливість висловити вдячність українським захисникам і зробити їхнє повсякденне життя трохи комфортнішим. Ми й надалі підтримуватимемо військових, пропонуючи вигідні умови на наших АЗК", — зазначив власник і СЕО мережі АЗК Parallel Олександр Дубінін.

 

 

