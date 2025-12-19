Порошенко передав бригадам 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

Партію дронів-камікадзе українського виробництва "Блискавка" отримали підрозділи кількох бригад від Фонду Петра Порошенка.

Як повідомив лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко у Facebook, ці засоби ураження вже довели ефективність на фронті та мають позитивні відгуки від військових.

"100 літачків ми передаємо різним родам військ напередодні Різдва. Дрони розвивають крейсерську швидкість до 110 км/год, долають відстань до 60–70 км за лінію боєзіткнення. Вони можуть перерізати логістику, атакувати штаби та влаштовувати диверсії в тилу ворога. Легкі, швидкі і дуже вибухові", – написав Порошенко у соцмережах.

Дрони отримали підрозділи Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, а також територіальної оборони.

"Хлопці кажуть, що ситуація на фронті тяжка. Воїнам потрібна наша підтримка, їм потрібне озброєння, їм потрібне гідне грошове забезпечення. Зараз, а не колись потім. Тому "Європейська солідарність" закликала Верховну Раду негайно проголосувати законопроєкт про зміни до ухваленого Бюджету-2026. У цих змінах кошти із зарплат депутатів та "нацкешбеку" на суму 100 мільярдів гривень передаються Збройним Силам", – нагадав Порошенко", – зазначив Порошенко.

За його словами, фракція "Європейська солідарність" вже зібрала сто підписів за відставку Кабміну або принаймні тих членів уряду, які є фігурантами "Міндічгейту".

"Корупціонери й далі перебувають при владі – ми цього не допустимо. Немає жодних компромісів, коли мова йде про підтримку Збройних Сил", – наголосив він.

На початку грудня Фонд Порошенка оголосив про нову програму постачання у військо дронів-камікадзе "Блискавка" та передав першу партію. Як відомо, "Європейська Солідарність" ініціювала зміни до Державного бюджету на 2026 рік, щоб перерозподілити на користь ЗСУ нецільові та корупційні витрати. Зокрема, депутати пропонують збільшити на 100 млрд грн видатки на грошове забезпечення військових, а також підвищити з 10% до 20% частку "військового" ПДФО, яке напряму спрямовується на військові частини.