17:10 20.10.2025

Збитки "ДТЕК Нафтогаз" від ударів його видобутку з початку війни сягнули EUR40 млн - топменеджер

Збитки нафтогазового бізнесу "ДТЕК" від ударів РФ по його видобувній інфраструктурі з початку війни склали EUR40 млн, цього року компанія недоотримає приблизно 100 млн куб. м газу, повідомив директор із розвідки та видобутку вуглеводнів "ДТЕК Нафтогаз" Дмитро Пономаренко.

"У 2025 році ми недоотримаємо 100 млн куб. м газу, а з початку повномасштабного вторгнення РФ збитки компанії від атак склали EUR40 млн", - сказав Пономаренко під час форуму "Енергія, що тримає Україну" від "РБК-Україна", який наразі проходить у Києві.

Він наголосив, що в цілому ситуація критична з огляду на руйнування об'єктів газонафтового видобутку.

"Як ми бачимо по Україні, саме по енергообʼєктах здійснюються обстріли, і необхідна достатня кількість засобів ППО для захисту", - зазначив топ-менеджер "ДТЕК Нафтогаз".

У коментарі "Енергореформі" у кулуарах форуму Пономаренко наголосив, що у таких умовах необхідно розвивати власний видобуток і стимулювати його розвиток.

"На жаль, ми констатуємо той факт, що наша нафтогазова інфраструктура піддається нещадному знищенню, тому розвивати її треба, не тільки імпортом має жити Україна", - вважає він.

Що стосується "ДТЕК Нафтогаз", то за словами Пономаренка, одним з варіантів пошуку нових можливостей компанія обрала розвиток партнерства.

"Ми на сьогодні розширюємо нашу партнерську лінійку в Європі й США. На початку вторгнення для нас це не було органічно, але згодом ми почали розвивати свій сервісний бізнес як вікно можливостей. Це залучення саме нових технологій та ресурсів. І у нас це непогано відбувається. Як приклад, американська компанія Turbo Drill підписала партнерські відносини на технологію vertical scout і придбання нової сучасної 3D-сейсміки від компанії Strides", - пояснив Пономаренко.

Він також зазначив, що "ДТЕК Нафтогаз" готовий працювати в рамках Американо-українського фонду, передбаченого "угодою про надра", має плани і веде відповідні переговори, але не став наразі розкривати подробиці.

