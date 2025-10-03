Роботу низки об'єктів "ДТЕК Нафтогаз" через атаки РФ призупинено

Вночі 3 жовтня РФ вкотре атакувала дронами і ракетами енергетичну інфраструктуру "ДТЕК Нафтогаз", повідомив енергохолдинг "ДТЕК" у п'ятницю.

"Внаслідок атаки роботу ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині було зупинено", - зазначили в ньому.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики України, РФ 3 жовтня завдала ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Своєю чергою, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком ударів ворога були об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також від нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.