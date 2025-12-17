Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Дунайська комісія на засіданні, що було ініційоване Україною, ухвалила рішення про створення реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї та погодила постанову про порушення Росією Белградської конвенції внаслідок воєнних дій, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Це важливі кроки для захисту України та справедливості на Дунаї. Російські атаки на українські дунайські порти - це не лише руйнування інфраструктури, суден і вантажів ", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в середу.

За його словами, реєстр забезпечить збір і узагальнення даних про завдані збитки, їх передачу до Ради Європи та Європейського Союзу , а також формування міжнародно-правової основи для відшкодування збитків.

Кулеба також нагадав, що раніше РФ було усунуто від участі в Дунайській Комісії.

"Сьогоднішнє рішення - ще один крок до її подальшої міжнародної ізоляції та захисту принципів міжнародного права. Дякую партнерам - Австрії, Німеччині, Хорватії, Молдові, Румунії та Словаччині - за підтримку цього рішення", - додав віцепрем’єр.