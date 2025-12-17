Інтерфакс-Україна
Події
20:42 17.12.2025

Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

1 хв читати
Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Дунайська комісія на засіданні, що було ініційоване Україною, ухвалила рішення про створення реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї та погодила постанову про порушення Росією Белградської конвенції внаслідок воєнних дій, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Це важливі кроки для захисту України та справедливості на Дунаї. Російські атаки на українські дунайські порти - це не лише руйнування інфраструктури, суден і вантажів ", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в середу.

За його словами, реєстр забезпечить збір і узагальнення даних про завдані збитки, їх передачу до Ради Європи та Європейського Союзу , а також формування міжнародно-правової основи для відшкодування збитків.

Кулеба також нагадав, що раніше РФ було усунуто від участі в Дунайській Комісії.

"Сьогоднішнє рішення - ще один крок до її подальшої міжнародної ізоляції та захисту принципів міжнародного права. Дякую партнерам - Австрії, Німеччині, Хорватії, Молдові, Румунії та Словаччині - за підтримку цього рішення", - додав віцепрем’єр.

 

Теги: #дунай #збитки #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:10 17.12.2025
США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

16:08 17.12.2025
Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

05:26 17.12.2025
Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

04:39 17.12.2025
ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

01:12 17.12.2025
Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

16:15 16.12.2025
Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

19:15 13.12.2025
Дунай став ключовим логістичним коридором для України та елементом безпеки всієї Європи

Дунай став ключовим логістичним коридором для України та елементом безпеки всієї Європи

17:10 20.10.2025
Удари РФ з початку війни пошкодили обладнання "ДТЕК Нафтогаз" на EUR40 млн – топменеджер

Удари РФ з початку війни пошкодили обладнання "ДТЕК Нафтогаз" на EUR40 млн – топменеджер

20:37 02.10.2025
Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

14:35 19.09.2025
Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

США призупинили санкції проти низки російських банків

Президент Чехії після розмови із Зеленським: в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА