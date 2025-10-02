Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Міжнародна комісія з розгляду претензій для України, створена як спеціальний орган під егідою Ради Європи, розглядатиме претензії щодо завданих з 24 лютого 2022 року протиправними діями РФ, зокрема її агресією проти України у порушення Статуту ООН, а також порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

Як пояснив агентству "Інтерфакс-Україна" cпікер Національної асоціації адвокатів України (НААУ), партнер та речник АО Barristers Олексій Шевчук, йдеться про події, що відбулися з 24 лютого 2022 року або пізніше, на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, у її виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, а також у повітряних і морських судах під українською юрисдикцією. Комісія розглядатиме претензії, що стосуються шкоди, збитків чи травм, завданих міжнароднопротиправними діями РФ.

Подавати претензії зможуть як фізичні та юридичні особи, так і держава Україна разом із її органами влади та державними чи контрольованими підприємствами.

Головним завданням комісії стане розгляд, оцінка та ухвалення рішень щодо позовів про відшкодування збитків, завданих міжнародно-протиправними діями російської федерації на території України або проти неї. При цьому Комісія має стати ключовим інструментом у системі міжнародного правосуддя, спрямованої на документування й відшкодування завданих агресією втрат.

Одним з ключових кроків запуску роботи комісії стане передача їй функцій та матеріалів від Реєстру збитків, секретаріат буде сформований на основі нинішнього секретаріату Реєстру.

Передбачається, що Комісія матиме постійне місце розташування на території однієї з країн, що приєднаються до Конвенції.

Крім того, передбачено створення офісу комісії в Україні, який надаватиме допомогу у виконанні її функцій.

"Мандат Комісії чітко окреслює її основне завдання: розглядати, оцінювати та ухвалювати рішення щодо поданих претензій, визначаючи суму компенсації, яку належить виплатити в кожному конкретному випадку. Ключовим принципом її діяльності є вихідне положення про те, що росія несе міжнародно-правову відповідальність за всі збитки, втрати та шкоду, завдані її протиправними діями проти України", - зазначив Шевчук.

Він підкреслив, що комісія матиме повноваження розглядати всі аспекти, що стосуються вирішення претензій — від адміністративних і фінансових до юридичних та політичних. Вироки та рішення Комісії, зокрема ті, що стосуються розмірів компенсації, мають остаточний характер і не підлягають оскарженню.

Шевчук пояснив, що необхідність створення Міжнародної комісії з розгляду претензій ґрунтується на базових принципах міжнародного права, яке зобов’язує державу-правопорушника повністю відшкодувати шкоду, заподіяну її протиправними діями. У випадку України йдеться про масштабні втрати, спричинені агресією рф.

"Репарація є не лише юридичним обов’язком, а й моральною необхідністю: жертви мають отримати справедливість і можливість подолати наслідки пережитого. У резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 2022 року, присвяченій засобам правового захисту та відшкодування агресії проти України, було чітко визначено, що росія повинна нести відповідальність за усі порушення міжнародного права в Україні чи проти неї. Ця відповідальність включає і відшкодування шкоди, завданої протиправними діями", - сказав він.

Концепція розробленого Радою Європи, яка взяла на себе повноваження розробки механізму компенсації збитків, була підтверджена у Декларації саміту в Рейк’явіку 2023 року та передбачає три послідовні елементи: вже створений Реєстр збитків для України, що вже отримав понад 60 тисяч заяв; майбутню роботу Міжнародної комісії з розгляду претензій як компенсаційного органу; а також формування спеціального компенсаційного фонду, який стане фінансовою основою для відшкодування.