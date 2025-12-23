Кремль у війні проти України використовує в основному етнічні меншини з бідних регіонів і готовий миритися з високими втратами – британська розвідка

Військовослужбовці російської армії, що є етнічними росіянами та походять з міст, мають непропорційно малу частку у порівнянні неміським населенням з числа етнічних меншин, що дає змогу російському керівництву "миритися з постійно високими втратамидоти, доки це не впливатиме негативно на громадську підтримку або підтримку з боку еліт війни".

Про це йдеться у повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії у соціальній мережі Х у вівторок.

"Незважаючи на те, що Росія постійно несе високі втрати з моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, включаючи, ймовірно, понад 400 тис убитих і поранених як у 2025, так і в 2024 році, етнічні росіяни з міст продовжують вносити непропорційно малу частку в число військовослужбовців і, як наслідок, жертв у порівнянні з рештою населення", - зазначено у повідомленні.

За даними незалежного російського ЗМІ "Проект", на яке посилається британська розвідка, менше 1% російських державних чиновників мають родичів, які брали участь у незаконному вторгненні.

"Зосередивши зусилля з вербування непропорційно на бідних регіонах, часто переважно населених етнічними меншинами, російський державний апарат краще використовує фінансові стимули, одночасно обмежуючи вплив на ті міські частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - наголошують у розвідці Великої Британії.

"Російський президент Путін і вище керівництво Росії майже напевно готові миритися з постійно високими втратами, якщо це не матиме негативного впливу на суспільну або елітну підтримку війни і якщо ці втрати можуть бути заповнені", - резюмують військові експерти.