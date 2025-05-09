Інтерфакс-Україна
Події
22:34 09.05.2025

Насіров вийшов з-під варти під внесену за нього заставу в 40 млн грн - ЗМІ

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За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу і він вийшов з-під варти, повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

За словами речниці, за колишнього голову Державної фіскальної служби внесли заставу і він вийшов з-під варти.

Як повідомлялося, 24 квітня Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн. Таким чином колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

9 квітня стало відомо, що колишній керівник Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров, обвинувачений у зловживанні службовим становищем разом з екскерівником департаменту ДФС Володимиром Новіковим, на завершальній стадії розгляду справи - судових дебатах - за власною ініціативою мобілізувався до лав ЗСУ.

10 квітня Військова служба правопорядку ЗСУ повідомила, що відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України розслідує факт призову екс-голови ДФС Романа Насірова на військову службу під час судового процесу над ним.

Сам же Насіров оприлюднив в п'ятницю відкрите звернення, в якому, між іншим, наполягає на тому, що він, "простий хлопець з Чернігова", добровільно мобілізувався в "звичайну військову частину" та здивований своєю раптовою демобілізацією, також він повторив, що кримінальні справи проти нього мають політичне підґрунтя.

Джерело: https://suspilne.media/1014507-za-nasirova-vnesli-zastavu-vin-vijsov-z-pid-varti/

Теги: #застава #суд #насіров

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