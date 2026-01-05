Зеленський зустрівся з Дмитром Кулебою: домовилися визначити напрями подальшої взаємодії

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дмитром Кулебою, з яким обговорив політичну й інформаційну ситуацію навколо України.

"Зустрівся з Дмитром Кулебою. Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

"Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", - зазначив президент.

Дмитро Кулеба з 29 серпня 2019 року обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Раніше, у 2016 році, його призначили на посаду посла, постійного представника України при Раді Європи, а перед цим із 2014 року він був послом з особливих доручень із питань стратегічних комунікацій МЗС.

4 березня 2020 року був призначений міністром закордонних справ України.

5 вересня 2024 року Верховна Рада підтримала його відставку з посади міністра.

Як повідомлялося, Зеленський своїм указом призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Відповідний документ №14/2026 оприлюднено на сайті президента України 5 січня 2025р.