18:55 18.12.2025

У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю

У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю
Канцелярія президента Польщі опублікувала програму офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави.

Згідно з оприлюдненим розкладом, у п’ятницю, 19 грудня, о 10:00 ранку (за Варшавою) відбудеться офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського президентом Республіки Польща Каролем Навроцьким.

О 10:15 розпочнеться особиста зустріч президентів Польщі та України у Президентському палаці.

Об 11:00 відбудуться пленарні переговори делегацій під головуванням президентів, і об 11:55 - зустріч президентів Польщі та України з представниками медіа.

Раніше президент України повідомив, що у п’ятницю, 19 грудня, планує здійснити візит в Польщу.

"І що стосується мого візиту в Польщу, польська сторона нам запропонувала п’ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами і Польщею", - сказав він журналістам.

Теги: #польща #візит #зеленський

