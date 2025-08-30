Інтерфакс-Україна
Події
11:08 30.08.2025

Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі – пропонували "прибуткові" операції з криптою

1 хв читати
Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі – пропонували "прибуткові" операції з криптою
Фото: Офіс генпрокурора

Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі, частина з них переконувала громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур у межах кримінального провадження викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів, що функціонували у місті Дніпрі", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у суботу.

Повідомляється, що частина з них працювала під виглядом брокерських компаній за схемою "інвестиційної підтримки". Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків.

У ході обшуків прокурори вилучили понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.

Теги: #криптовалюта #шахраї #кол_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 18.08.2025
Мадяр застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям для збору коштів, та наголосив: дрони СБС отримують від держави

Мадяр застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям для збору коштів, та наголосив: дрони СБС отримують від держави

14:52 15.08.2025
Інфраструктура для майнінгу: сучасні виклики і рішення

Інфраструктура для майнінгу: сучасні виклики і рішення

10:07 23.07.2025
Україна та Чехія викрили мережу шахрайських кол-центрів

Україна та Чехія викрили мережу шахрайських кол-центрів

14:45 17.07.2025
Мінсоцполітики: шахраї маскуються під ініціативу "Пакунок школяра"

Мінсоцполітики: шахраї маскуються під ініціативу "Пакунок школяра"

09:21 11.07.2025
Курс біткойна досяг нового рекорду, перевищивши $118 тисяч

Курс біткойна досяг нового рекорду, перевищивши $118 тисяч

11:29 10.07.2025
Курс біткойна встановив новий рекорд

Курс біткойна встановив новий рекорд

17:22 05.06.2025
Кілька банків Казахстану запустили криптокарти

Кілька банків Казахстану запустили криптокарти

13:24 07.05.2025
На Закарпатті викрито кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

На Закарпатті викрито кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

13:22 24.04.2025
Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

12:56 21.04.2025
Правоохоронці повідомили про підозру псевдовійськовослужбовців ТЦК, які незаконно позбавили волі чоловіка

Правоохоронці повідомили про підозру псевдовійськовослужбовців ТЦК, які незаконно позбавили волі чоловіка

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

ОСТАННЄ

Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

У DeepState розповіли про тактику росіян з використанням антитепловізійних плащів

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою Настею Каменських

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА