Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі – пропонували "прибуткові" операції з криптою

Фото: Офіс генпрокурора

Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі, частина з них переконувала громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур у межах кримінального провадження викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів, що функціонували у місті Дніпрі", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у суботу.

Повідомляється, що частина з них працювала під виглядом брокерських компаній за схемою "інвестиційної підтримки". Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків.

У ході обшуків прокурори вилучили понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.