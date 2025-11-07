Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з яких видавав себе за його кузена

Фото: https://t.me/ermaka2022

Група шахраїв, що займалася виманюванням коштів за нібито працевлаштування в Офісі президента (ОП), і яку очолювала людина, що видавала себе за двоюрідного брата керівника ОП Андрія Єрмака і має з ним одне прізвище, була викрита правоохоронцями, повідомив сам А.Єрмак.

"Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв’язками з Офісом президента, займалася шахрайством. Я дякую за професійну роботу нашим правоохоронним органам", - сказав Єрмак у відеозверненні, яке розмістив у Телеграм у п’ятницю.

Він повідомив, що "щойно дізнався від поліції, що вони зловили "на гарячому" групу шахраїв". "Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента", - написав керівник ОП.

Єрмак висловив переконання, що "злочинці отримають справедливе покарання".