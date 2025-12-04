Інтерфакс-Україна
Події
13:31 04.12.2025

Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

2 хв читати
Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Правоохоронці в Києві викрили у шахрайстві двох жительок Одещини та киянина, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання квадрокоптерів для ЗСУ, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

"За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, "бізнесмени" зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери", - вказується у повідомленні.

Викрили злочинну схему слідчі Подільського управління поліції м. Києва за супроводження оперативних працівників та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури столиці.

"Наразі задокументовано, що за такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 000 грн, "продавши" йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вищезазначених "підприємців" заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим", – зазначила слідча слідчого відділу Анастасія Бойко.

Жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене в умовах дії воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, організаторка схеми та її 28-річний спільник втекли за кордон.

53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Теги: #київ #шахраї #викриття #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 04.12.2025
Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

20:07 03.12.2025
Київ передав бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – Кличко

Київ передав бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – Кличко

19:12 03.12.2025
НАЛУ ініціює звернення до Європарламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС

НАЛУ ініціює звернення до Європарламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС

13:04 03.12.2025
Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

Novus в грудні відкриває 9 магазинів у столичному регіоні

17:34 01.12.2025
Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

16:11 01.12.2025
ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

14:36 01.12.2025
У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

11:17 01.12.2025
Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

23:31 30.11.2025
ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

12:19 30.11.2025
В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

ВАЖЛИВЕ

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

ОСТАННЄ

Рада створила ТСК для розслідування незаконної забудови, що призвела до порушення права на житло військовим

Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць

Генштаб спростував російські фейки про нібито контроль над Добропіллям біля Гуляйполя

Рада має намір створити умови для залучення спеціалістів іноземних держав до ідентифікації невпізнаних тіл

Рада прийняла закон про імпортні пільги виробникам дронів

Ворог просунувся у Харківський та Донецькій області – DeepState

Brave1 запускає нову грантову програму розробки компонентів з фінансуванням до 8 млн грн

Розвиток "Форест Технолоджі" гальмується недосконалою реформою ДП "Ліси України" – засновник компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА