12:32 07.11.2025

Прокурори припинили діяльність 14 кол-центрів у різних регіонах України

Прокурори Офісу генерального прокурора викрили та припинили діяльність мережі з 14 шахрайських call-центрів, які працювали зокрема в Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та місті Києві.

"Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи. Оператори телефонували людям, представлялися нібито співробітниками міжнародних фінансових компаній. Вони переконували громадян вкладати кошти у "високоприбуткові інвестиції" та обіцяли швидкий і гарантований заробіток. Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Серед потерпілих: громадяни України, країн Європи та Азії.

Проведено десятки обшуків під час яких вилучено: понад 800 одиниць комп’ютерної техніки; майже 500 мобільних телефонів; серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування "служб підтримки" та платіжних шлюзів; чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними; іншу документацію та речові докази, що мають доказове значення.

Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.

