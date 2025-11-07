Інтерфакс-Україна
Події
15:46 07.11.2025

Нацполіція: затримано групу шахраїв, які "працевлаштовували" на керівні посади в Офісі президента

2 хв читати
Нацполіція: затримано групу шахраїв, які "працевлаштовували" на керівні посади в Офісі президента
Фото: https://npu.gov.ua

Національна поліція України затримала групу шахраїв, які обіцяли нібито працевлаштування на керівні посади в Офіс президента України, апелюючи до начебто родинних зв'язків із керівником Офісу президента.

"Один із учасників організованої злочинної групи — однофамілець керівника Офісу Президента України — представлявся його двоюрідним братом і запевняв потерпілих, що має зв’язки серед високопосадовців у вищих органах державної влади — Кабінеті Міністрів та Верховній Раді", - йдеться в повідомленні Національної поліції України на сайті в п'ятницю.

Свої "послуги" зловмисники оцінювали у $100 тис.

За інформацією Нацполіції, трьох фігурантів затримано під час передачі частини коштів.

"$100 тисяч— у таку суму фігуранти оцінили свої "послуги" зі сприяння у працевлаштуванні на посаду заступника директора одного з департаментів Офісу Президента України", - наголошують в поліції.

Для конспірації під час спілкування з потерпілими вони змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Крім того, час від часу змінювали номерні знаки на автомобілях.

Згідно з повідомленням, щоб ввести в оману бажаючих "працевлаштуватися", зловмисники брали кошти частинами разом із пакетом необхідних документів — дипломами про освіту, сертифікатами рівня знання англійської мови, копіями паспортів тощо.

"У такий спосіб у жовтні цього року шахраї спочатку отримали $10 тиc., доларів, а згодом — ще $5 тисяч. Поліцейські, документуючи злочинну діяльність оперативним шляхом, затримали трьох учасників групи під час отримання $50 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідчі поліції готують матеріали для повідомлення їм про підозру.

Документування злочинної діяльності шахраїв здійснюється у взаємодії з Департаментом оперативного супроводження Нацполіції, полком поліції особливого призначення м. Києва та під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з який видавав себе за його кузена.

"Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з Офісом президента, займалася шахрайством. Я дякую за професійну роботу нашим правоохоронним органам", - сказав Єрмак у відеозверненні, яке розмістив у Телеграм у п'ятницю.

Він повідомив, що "щойно дізнався від поліції, що вони зловили "на гарячому" групу шахраїв". "Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента", - написав керівник ОП.

Теги: #шахраї #нацполіція #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 07.11.2025
Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з яких видавав себе за його кузена

Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з яких видавав себе за його кузена

12:32 07.11.2025
Прокурори припинили діяльність 14 кол-центрів у різних регіонах України

Прокурори припинили діяльність 14 кол-центрів у різних регіонах України

10:40 07.11.2025
В Києві шахраї обіцяли американському добровольцю ЗСУ виготовити "лазерну зброю" за понад 3,2 млн грн

В Києві шахраї обіцяли американському добровольцю ЗСУ виготовити "лазерну зброю" за понад 3,2 млн грн

18:06 06.11.2025
Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

12:41 06.11.2025
Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

15:27 05.11.2025
Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

11:31 04.11.2025
Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

11:06 04.11.2025
Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

10:16 04.11.2025
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

14:10 03.11.2025
Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Законопроєкти про переведення армії на контрактну форму будуть внесені наступного року - Шмигаль

ОСТАННЄ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Законопроєкти про переведення армії на контрактну форму будуть внесені наступного року - Шмигаль

У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

ВАКС збільшив заставу Труханову до 42 млн грн по "справі Галантерника", але відмовив у взятті ексмера під варту

Проросійської влади в Україні вже не буде, але частина українців сприймає антизахідні наративи, попереджає Яценюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА