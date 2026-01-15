Інтерфакс-Україна
Події
15:41 15.01.2026

На Київщині затримали вимагачів за погрози, побиття та шантаж викраденням дитини заради $130 тис. вигаданого боргу

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які вимагали у фермерки неіснуючий борг у $130 тис, повідомила Національна поліція.

"Учасники злочинної групи вимагали у фермерки неіснуючий борг, здійснюючи систематичний тиск на всю її сім’ю. Жінці та її родині погрожували фізичною розправою, неодноразово завдавали тілесних ушкоджень її чоловікові та шантажували можливим викраденням доньки", - йдеться у повідомленні Національної поліції телеграм-каналі у четвер.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що потерпіла - 47-річна мешканка Київської області, яка займається фермерською діяльністю. З’явившись на подвір’ї жінки, фігуранти заявили про нібито існування у її сина боргових зобов’язань і почали вимагати кошти. У разі відмови ділки погрожували розправою над членами родини. Під тиском жінка передала вимагачам $11,3 тис, однак погрози не припинилися. Натомість сума "боргу" зросла до понад $130 тис.

Згодом один з активних членів групи звернувся до представників злочинного середовища з проханням порадити авторитетних осіб, відомих у кримінальних колах столичного регіону. Саме для посилення психологічного тиску на родину потерпілої та демонстрації сили зловмисники заручилися підтримкою 37-річних братів, відомих у злочинному світі за прізвиськом "Близнюки". Вимагачі представляли їх як осіб, які нібито гарантували потерпілим відсутність проблем після передачі коштів.

Упродовж тривалого часу фігуранти неодноразово завдавали чоловікові потерпілої тілесних ушкоджень. За день до визначеної дати передачі коштів через постійні погрози та страх за родину чоловік переніс інсульт. Крім того, учасники злочинної групи погрожували потерпілій викраденням доньки з метою подальшого шантажу.

Після тривалого тиску жінка була змушена звернутися по допомогу до правоохоронців та повідомити про вимагання, насильство й погрози на адресу родини.

Оскільки всієї суми "боргу" фермерка не мала, їй дозволили "розраховуватися" частинами. Так, на початку січня потерпіла передала 85 тис грн двом виконавцям поблизу власного домоволодіння. У цей час інші учасники групи перебували неподалік та контролювали передачу грошей.

За підтримки бійців відділу силового забезпечення ДСР НПУ та полку поліції особливого призначення ГУНП у Київській області поліцейські затримали п’ятьох учасників злочинної організації під час одержання чергової частини неіснуючого боргу в розмірі $38 тис. Передача коштів відбувалася за аналогічною схемою біля будинку потерпілої. Також було затримано 34-річного співорганізатора групи.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах поліцейські вилучили грошові кошти, понад 1 300 набоїв різного калібру, вогнепальну зброю, магазини, кастети, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, документи та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів шістьом учасникам злочинної групи, зокрема братам-близнюкам, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Усіх затриманих поміщено до ізоляторів тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

