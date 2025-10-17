Інтерфакс-Україна
15:36 17.10.2025

Керівник ГО вимагав від командира в/ч понад 1 млн грн за "вплив" на виділення коштів для дронів – Офіс генпрокурора

На Київщині затримали керівника громадської організації, який вимагав 1,4 млн грн від командира військової частини за "вплив" на виділення коштів для закупівлі дронів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У межах субвенції місцевих органів влади одній із військових частин Бориспільського району було перераховано 2,4 млн грн для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Після цього до командира військової частини звернувся керівник громадської організації, який представився посередником. Він заявив, що саме завдяки його "впливу" місцева влада виділила ці кошти, та почав вимагати 1,4 млн грн неправомірної вигоди — частину вже отриманих бюджетних коштів", - йдеться у телеграм-каналі у п’ятницю.

Крім того, чоловік підбурював військовослужбовця розподілити між собою гроші, перераховані на закупівлю дронів, а техніку списати як втрачено під час бойових дій.

У вересні 2025 року під час однієї з зустрічей фігурант отримав першу частину неправомірної вигоди — 100 тис. грн. Його затримали під час одержання другої частини — $31 тис. Гроші вилучено на місці. Наразі йому вручено повідомлення про підозру.

Прокурори Київської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, а також підбурювання до розтрати бюджетних коштів (ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За вчинене підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають першочергові слідчі дії.

