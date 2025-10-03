Інтерфакс-Україна
Події
11:30 03.10.2025

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції України завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника одного з відомчих медичних закладів м.Дніпро, який вимагав $4 тис. від пораненого бійця за рішення про комісування.

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР повідомляє, що боєць, який пройшов найгарячіші ділянки фронту та мав численні поранення і контузії, звернувся до ВЛК через суттєве погіршення здоров’я.

"Попри очевидні підстави, процес розгляду документів навмисно затягували, а обстеження - ігнорували", - зазначають у відомстві.

За інформацією ДБР, колишній керівник закладу, який після виходу на пенсію продовжив працювати інспектором, пообіцяв військовому "домовитися" про звільнення від служби.

"У травні 2025 року він отримав першу частину хабаря, а 22 липня - з ним здійснили остаточний розрахунок. У той же день військовослужбовець отримав висновок ВЛК, де було зазначено, що він є обмежено придатним до військової служби з можливістю подальшого проходження служби у тилу - попри попередню обіцянку повного комісування", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабаря. Крім того, під час обшуку в нього вилучено пістолет системи ТТ та 25 набоїв до нього.

Експосадовець відомчої лікарні обвинувачується у зловживанні впливом та придбанні і зберіганні зброї (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

