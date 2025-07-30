Інтерфакс-Україна
Події
11:40 30.07.2025

На Одещині затримали т.в.о. начальника районного ТЦК та СП за хабарництво

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На Одещині затримали т.в.о. начальника районного ТЦК та СП за хабарництво

На Одещині поліція та Служба безпеки України затримали виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

"Фігурант обіцяв за $1,5 тис. винагороди виключення зі списку розшукуваних осіб. Посадовцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до 10-ти років ув’язнення", - повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що т.в.о. начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав $1,5 тис. за зняття його з бази розшуку. 

Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після того як кошти були перераховані на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано в процесуальному порядку. 

Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди.

Санкція статті  передбачає за цей злочин покарання позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень. 

Слідство триває, всі обставини встановлюються.

Теги: #одещина #продажа #вимагання #затримання

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