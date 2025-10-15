Інтерфакс-Україна
13:30 15.10.2025

Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

Правоохоронці затримали на Одещині начальника відділення невідкладної хірургії однієї з військових клінік, який вимагав у матроса $2 тис. за сприяння у підготовці медичної документації для визнання обмежено придатним до військової служби, повідомляє Національна поліція України.

"Ці документи мали стати підставою для винесення військово-лікарською комісією висновку про обмежену придатність до проходження військової служби, що дозволило б військовослужбовцю продовжити службу в тилових підрозділах - зокрема, в установах забезпечення, логістики, зв’язку чи охорони", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

За позитивне вирішення питання медик спочатку вимагав $10 тис., але згодом знизив суму до $2 тис. Поліцейські затримали його у процесуальному порядку безпосередньо після одержання обумовлених грошей. Кошти слідчі вилучили як речові докази.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах того, хто її надає, з використанням службового становища. За цей злочин підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 605 600 грн.

Слідство триває.

Теги: #вимагання #лікар #одещина #правоохоронці #затримання

