Інтерфакс-Україна
Події
09:14 24.12.2025

Біля узбережжя Одеси виявлено плями, схожі на нафтові – МВА

1 хв читати
Біля узбережжя Одеси виявлено плями, схожі на нафтові – МВА

У районі пляжів Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Наразі їх розмір та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби", - написав Лисак в телеграм-каналі.

На місце вже виїхали представники Державної екологічної інспекції, КП "Узбережжя", КУ "Рятувально-водолазна служба" та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

"Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію", - додав Лисак.

Теги: #одещина #лисак

