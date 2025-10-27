Суд звільнив від покарання лікаря, який вимагав у пацієнтки кошти за протез і погрожував його видаленням

Сумська обласна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно лікаря ортопеда-травматолога Сумської обласної клінічної лікарні, який вимагав 76 тис. грн у пацієнтки за встановлений ендопротез та погрожував його видаленням в разі несплати.

"Потерпіла – людина з інвалідністю, яка за медичними показаннями з 2019 року потребувала проведення операції із встановлення ендопротеза кульшового суглоба. Оскільки жінка не мала коштів на придбання протеза, вона розраховувала на державну програму зі встановлення безкоштовного імпланта", - повідомляється в телеграм-каналі облпрокуратури в понеділок.

Упродовж трьох років пацієнтка очікувала своєї черги на встановлення ендопротеза, при цьому систематично відвідувала ортопеда-травматолога, відповідального за виконання держпрограми "Ендопротези та набори для імплантації". "У липні 2022 року стан пацієнтки суттєво погіршився, вона була госпіталізована в обласну лікарню, де зазначений лікар провів їй хірургічну операцію зі встановлення ендопротеза кульшового суглоба. Жінка була переконана, що протезування здійснено за рахунок державної програми, однак лікар після операції у категоричній формі неодноразово вимагав від пацієнтки оплатити 75 950 грн за ендопротез, погрожуючи його видаленням", - йдеться в повідомленні.

Дії обвинуваченого органом досудового слідства було кваліфіковано як вимагання (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Натомість суд 27 жовтня 2025 року перекваліфікував дії обвинуваченого на примушування пацієнтки до виконання цивільно-правових зобов’язань (ч. 1 ст. 355 КК).

Вироком суду його визнано винуватим та засуджено до виправних робіт на строк один рік з відрахуванням 10% у дохід держави, при цьому звільнено від відбування покарання. "Після вивчення вироку прокуратурою буде прийнято рішення про доцільність його оскарження", - наголошується в повідомленні.