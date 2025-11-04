Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва 50-річному пластичному хірургу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвели до смерті пацієнтки, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що 28-річна жінка померла під час пластичної операції з імплантації сідниць, яку їй провели в той самий день, коли вона звернулася до однієї з приватних клінік на Подолі", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, під час операції у пацієнтки раптово впав тиск та зупинилося серце, і, попри проведення реанімаційних заходів, врятувати її не вдалося.

"Проведеною комплексною експертизою встановлено, що під час операції використовували розчин Кляйна, в якому замість лідокаїну був застосований розчин лонгокаїну в дозуванні, що значно перевищує допустиму дозу", - зазначають в прокуратурі.

Це, а також інші порушення протоколів надання медичної допомоги й стали причиною смерті пацієнтки.

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.