Інтерфакс-Україна
Події
18:39 08.07.2025

Родич посадовця ТЦК у Запоріжжі "допоміг" з виплатами дружині загиблого військового за половину суми і щомісячні платежі

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Родич посадовця ТЦК у Запоріжжі "допоміг" з виплатами дружині загиблого військового за половину суми і щомісячні платежі

Нацполіція затримала родича посадовця РТЦК та СП у Запоріжжі, який отримав 1,2 млн грн та надалі вимагав від дружини загиблого військовослужбовця половину гарантованих держвиплат.

"Зловмисник обіцяв сім'ї військового "допомогти" в оформленні посмертних виплат від держави. Свої "послуги" чоловік оцінив у половину від суми. Після отримання від потерпілої 1,2 млн грн фігурант вимагав від жінки на постійній основі переказувати йому половину від щомісячного платежу — 75 тис. грн", - повідомляє Нацполіція на сайті у вівторок.

До організації оборудки причетний засновник кількох громадських організацій у Полтавській області, а також його дружина — посадова особа РТЦК та СП міста Запоріжжя.

За інформацією поліції, за останні шість місяців потерпіла переказала на банківські рахунки ділка близько 1,3 млн грн.

"Користуючись родинними зв’язками, фігурант запропонував дружині загиблого військового за "винагороду" вирішити питання щодо оформлення одноразової грошової допомоги для членів родини загиблого. За свою "допомогу" він вимагав половину від загальної суми виплат. Після того, як потерпіла перерахувала 1 275 000 гривень на банківський рахунок, зловмисник не зупинився і на цьому. Чоловік продовжив вимагати гроші, погрожуючи жінці скасуванням виплат та анулюванням документів", - пояснюють у поліції.

Загалом, протягом пів року організатор "схеми" незаконно отримав понад 1,3 млн грн від дружини загиблого військовослужбовця.

8 липня правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу КОРД Нацполіції затримали чоловіка "на гарячому" під час одержання частки чергового траншу — 50 тис.грн.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Нині триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності дружини затриманого — посадовиці Центрального РТЦК та СП міста Запоріжжя.

Теги: #запоріжжя #нацполіція #вимагання #держвиплати

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