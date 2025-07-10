У Запоріжжі чоловік із ножем напав на лікаря – поліція

В одній із лікарень Дніпровського району 35-річний чоловік увійшов в кабінет лікаря з ножем та завдав йому тілесних ушкоджень, повідомляє поліції Запорізької області у четвер.

"Правоохоронці встановили, що чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.

Джерело: https://zp.npu.gov.ua/news/zaporizki-politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-napadu-na-likaria?fbclid=IwY2xjawLc5BJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE1M0ZiTVdVOVp0NjNYc1M5AR7We1yb_2Ci6SjQw1DIomw0Kn3wJ4gTOPfNkL52yEr2EVES6V-jq0tmCUS5vg_aem_Cy9grPzqDg-OsiQlgAUHWA