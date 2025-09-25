САП: передано до суду справу працівника СБУ, викритого на вимаганні $300 тис.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до суду обвинувальний акт стосовно начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб, викритих на вимаганні $300 тис. неправомірної вигоди, повідомляє САП.

В телеграм-каналі в четвер антикорупційна прокуратура зазначає, що очолюваний обвинуваченим підрозділ виконував доручення на проведення процесуальних дій слідчого Головного слідчого управління Нацполіції України у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного каналу перетину державного кордону з метою переправлення осіб, які ухиляються від призову до лав Збройних Сил України.

"За участю двох посередників (один з яких – колишній працівник СБУ) начальник сектору вимагав $300 тис. від фігуранта відповідної справи за знищення частини матеріалів справи, розголошення йому вже встановлених обставин", - йдеться в повідомленні САП.

В прокуратурі зазначають, що в разі відмови начальник сектору погрожував ужити заходів для подальшого притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями проти основ національної безпеки.

"Слідством задокументовано факт одержання працівником СБУ частини обумовлених коштів – $72 тис.", - наголошується в повідомленні.

Дії начальника сектору кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.