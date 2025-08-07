Інтерфакс-Україна
Події
11:27 07.08.2025

В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

2 хв читати

Баварське кримінальне управління заарештувало трьох осіб, які, як вважається, належать до групи підозрюваних "громадян Рейху" навколо принца Рейсса, їх звинувачують у членстві в терористичній організації, повідомляє Tagesschau.

У справі про плани державного перевороту, які, як підозрюється, готувала мережа рейхсбюргерів навколо Генріха XIII, принца Рейсса, було затримано ще трьох осіб. Їм інкримінують членство в терористичній організації та наміри насильницьким шляхом повалити державний лад, повідомило Управління кримінальної поліції Баварії.

"Вранці було проведено вісім обшуків у Баварії, Саксонії та Тюрінгії. У Баварії обшуки проводилися в округах Форхгайм і Нюрнберг, у Саксонії — в окрузі Ерцгебіргскірх і Хемніц, а в Тюрінгії — в окрузі Айхсфельд. Серед обвинувачених — п'ять чоловіків і одна жінка віком від 40 до 61 року", - йдеться у повідомленні на сайті.

За словами слідчих, Генеральна прокуратура Мюнхена вже видала ордери на арешт трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до терористичної організації та підготовці змови з метою державної зради. За інформацією, під час обшуків було вилучено, серед іншого, предмети, що підпадають під дію законодавства про зброю, а також носії інформації, які тепер необхідно перевірити на предмет доказової сили.

В операції вранці брали участь близько 300 поліцейських.

Рейхсбюргери, або "громадяни Рейху" не визнають сучасну німецьку державність. Члени руху вважають себе громадянами Німецької імперії, заперечують закони ФРН, її парламент, суди, відмовляються платити податки і штрафи.

Теги: #німеччина #банда #затримання

