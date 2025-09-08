Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке тероризувало Прикарпаття

Співробітники Національної поліції України та Служби безпеки затримали учасників злочинного угруповання, яке тероризувало мешканців Івано-Франківської області.

"Менше ніж за пів року правоохоронці встановили всіх учасників угруповання, коло потерпілих і задокументували кожен епізод їхньої злочинної діяльності. Очолювана так званим "смотрящим" за м. Коломия та Коломийським районом група спеціалізувалася на вимаганні, заволодінні та знищенні майна, побиттях. Злочинний вплив її лідера поширювався як на волі, так і в місцях позбавлення волі", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції у понеділок.

Протягом тривалого часу зловмисники тримали у страху місцевих жителів і підприємців. "Психологічний тиск, залякування, погрози фізичною розправою над членами родини, пошкодження майна – усі можливі методи застосовувалися, аби змусити жертв погодитися на злочинні вимоги. Крім того, учасники ОЗГ виконували й замовні злочини", - зазначається в повідомленні.

До складу угруповання входили особи, які раніше вже притягувалися до відповідальності за тяжкі злочини – зокрема вбивства та вимагання. Частина ділових зв’язків між учасниками була налагоджена саме у місцях позбавлення волі.

Суми вигаданих боргів коливалися від $8 тис. до $800 тис. і залежали від спроможності майбутньої жертви. Наразі задокументовано щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності. "Задокументовано, як зловмисники "вибивали" 800 тис. доларів США у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника – обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно", - зазначає пресслужба СБУ.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в результаті якої було затримано 12 фігурантів у процесуальному порядку. Кількох із них схопили безпосередньо після отримання від підприємця частини коштів – $300 тис. Як повідомляють в СБУ, одного зі зловмисників затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу.

Правоохоронці також провели 28 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів у Івано-Франківську, Києві, Рівному, Коломиї, Кропивницькому, а також у Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Було вилучено автівки, зброю, гроші, блокноти з чорновими записами тощо.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури слідчі поліції повідомили 12 членам угрупування про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Усім обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За інформацією СБУ, також вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за ст. 255-1 та ст. 255-3 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу).