Україна та Молдова викрили злочинне угрупування, що розповсюджувало психотропи в таблетках для схуднення

Правоохоронці України і Молдови у співпраці викрили злочинну організацію, яка розповсюджувала психотропи у складі таблеток для схуднення, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, хмельничанка у квітні 2024 року створила та очолила злочинну організацію, яка займалася збутом психотропної речовини сибутрамін у складі таблеток для схуднення", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Для цього жінка залучила двох знайомих з Молдови, які там закуповували "товар" та доставляли до українського кордону. Інші учасники – мешканці Хмельницького, Києва, Рівного, Чернівців та Вінниці – забезпечували переправлення заборонених речовин на територію України та їх реалізацію серед населення.

Правоохоронцями зафіксовано 13 фактів вчинення членами злочинної організації тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Під час обшуків на території Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Вінницької областей та Києва у них вилучено понад 150 тис. таблеток для схуднення зі вмістом сибутраміну, автомобілі, телефони, ноутбуки та записи.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру дев’яти особам за фактами створення, керівництва злочинною організацією та участі у ній, а також незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту психотропної речовини (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Окрім того, прокуратура Республіки Молдова повідомила про підозру ще двом громадянам країни, які входили до складу угруповання.

Організаторці та трьом її спільникам обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, решта учасників перебувають під домашнім арештом.