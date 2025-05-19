В Києві затримали білоруса, який збував оптові партії психотропів

Поліцейські Києва затримали 42-річного білоруса, який збував оптові партії наркотика Альфа-PVP на території столиці та області.

"Наркоділок розмістив оголошення про продаж заборонених речовин в інтернеті, а в цілях конспірації робив "закладки" на вулицях, отримуючи гроші від "клієнтів" на банківську картку", - повідомляє поліція Києва в понеділок в телеграм-каналі.

За даними слідства, незаконний бізнес приносив чоловіку близько $15 тис. прибутку щомісяця.

За інформацією поліції столиці, правоохоронці затримали фігуранта на трасі "Київ-Гостомель" із 3 кг психотропу, який він планував збути.

Окрім заборонених речовин, слідчі вилучили в правопорушника ще й позашляховик Toyota Land Cruiser, у якому він перевозив незаконний товар.