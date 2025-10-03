Інтерфакс-Україна
10:57 03.10.2025

В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

Правоохоронці у Києві затримали та повідомили про підозру у зберігання та збуті психотропних засобів 54-річній жительці Києва та 47-річному мешканцю Одеської області, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що підозрювані через Інтернет-магазини налагодили збут препаратів для схуднення, що містять психотропну речовину сибутрамін. Замовлення вони приймали онлайн, а надсилали клієнтам поштою", - вказується у повідомленні.

Під час обшуків вилучено близько пів мільйона пігулок з вмістом психотропної речовини за цінами "чорного" ринку на майже 50 млн гривень. Також перекрито канал їх постачання до України.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

