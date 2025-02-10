Інтерфакс-Україна
Події
11:28 10.02.2025

У Києві затримали банду "домушників-інтернаціоналістів"

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У Києві правоохоронці затримали україно-грузинську банду "домушників", члени якої обкрадали помешкання заможних киян та видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону, повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам, серед яких громадяни України та Грузії, які займалися крадіжками з квартир", - йдеться у повідомленні прокуратури в понеділок.

Встановлено, що члени групи об’єктом нападу обирали квартири заможних людей в центрі столиці, проводили спостереження за будинком, а згодом, коли вдома нікого не було, деактивовували сигналізацію та відчиняли двері помешкання. Зловмисники навіть встановлювали власну камеру відеоспостереження в під’їзді будинку. За такою схемою обікрали квартиру на вулиці Круглоуніверситетській, викравши дорогі годинники, ювелірні прикраси та документи на земельну ділянку.

Для пересування містом підозрювані використовували номери, які належать іншим автомобілям, обклеювали машини символікою ЗСУ, одягали військову форму та при перевірці документів представлялися військовослужбовцями Інтернаціонального легіону. Члени групи мали фальшиві документи з вигаданими анкетними даними. Правоохоронці провели 19 обшуків у фігурантів, вилучили ювелірні вироби, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, трекери, камери спостереження, автомобільні номери, військову форму.

Чотирьох учасників групи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозри. Ще двом учасникам групи повідомлено про підозру заочно. Їх буде оголошено в розшук.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Теги: #київ #грабіжники #банда

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