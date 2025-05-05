Викрито банду на чолі з українським "наркобароном", які щомісяця заробляли по 8 млн грн на кокаїні з Гондурасу

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи на чолі з українським "наркобароном", які щомісяця заробляли по 8 млн грн на контрабанді кокаїну з Гондурасу, повідомила Національна поліція України.

"Організував контрабанду кокаїну з країн Центральної Америки 44-річний киянин, який тривалий час проживав у США. Там він неодноразово потрапляв у поле зору американських правоохоронців, був ув’язнений за фінансові махінації, а згодом депортований", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

Так, у 2018 році правоохоронці двічі затримували фігуранта під час контрабанди наркотиків — обидві справи наразі знаходяться в суді. Попри це, чоловік продовжив свою злочину діяльність.

Для отримання замовлень ділок створив сайт. Повідомляється, що через нього "клієнти" замовляли кокаїн, отримували дані для розрахунку та домовлялися про спосіб доставки наркотиків. "Товар" чоловік отримував від своїх іноземних партнерів.

Спілкування між постачальником наркотичного засобу і його українським "колегою" відбувалося англійською та іспанською мовами.

Для організації масового збуту наркотиків на території України чоловік долучив спільників, розподіливши між ними ролі відповідно до схеми: від адміністрування телеграм-каналу, де "клієнти" робили замовлення, до передачі "товару" замовникам.

"Для унеможливлення виявлення під час перевірок на митних пунктах пропуску, кокаїн ретельно маскували. Іноземні відправники приховували "товар" у вакуумних пакуваннях прямокутної форми та ховали в стінках картонних коробок. Готові до відправки коробки гондураські дилери наповнювали одягом, предметами загального вжитку або оргтехнікою і надсилали через Панаму до української столиці", - зазначається в повідомленні.

Уже в Києві лідер наркоугруповання особисто отримував відправлення на підроблені документи з фіктивними даними про особу в поштовому відділенні міжнародної доставки. І після отримання пакунків обов’язково перевіряв цілісність пакування та вилучав із посилок кокаїн у вигляді спресованих пластин.

"Щомісяця до Києва надходило від 20 до 30 посилок, кожна з яких містила близько 100 грам кокаїну. На таку закупку "товару" зловмисник витрачав близько 30 000 доларів, а отримував з реалізації 100 000 доларів", - повідомляє Нацполіція.

Надалі фасував наркортики на партії, а його спільники робили "кокаїнові схованки" у різних районах столиці та прилеглого регіону.

"Оптові закладки між членами угруповання називалися "мастерклади", кожен з яких міг містити до 1000 доз кокаїну. Окремим видом послуг була адресна доставка безпосередньо до місця проживання "клієнта". Така "любʼязність" коштувала 30 доларів. Також ділки реалізовували кокаїн за допомогою поштових відправлень, а дилери — вже в роздріб методом з рук в руки", - зазначається в повідомленні.

Усі розрахунки проводилися виключно в безготівковій формі на криптогаманці. Кошти переводили через так звані "дропи" (транзитні карти для переказу грошових коштів) на рахунки афілійованих осіб, які за певну плату надавали свої дані для створення електронних гаманців.

Організатора контрабандного каналу правоохоронці затримали під час отримання поштового відправлення, де у картонних стінках посилки виявили 3 прозорих вакуумних пакування з 200 грамами кокаїну. Також у нього вилучили підроблені документи.Під час проведення майже двох десятків санкціонованих обшуків на території Києва, Київської та Житомирської областей, а також у Львові поліцейські вилучили картонні коробки, в стінках яких розміщувалася спресована порошкоподібна речовина в поліетиленових пакетах товщиною 7 мм, мобільні телефони, поштові накладні, гроші та "чорнові" записи.

На підставі зібраних доказів лідеру угруповання та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів); ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Фігурантам обрано запобіжні заходи. Наразі проводиться подальший збір доказової бази для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до контрабанди та збуту кокаїну.

Підозрюваним може загрожувати до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.