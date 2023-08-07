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11:47 07.08.2023

Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну

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Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну

Правоохоронці затримали жителя Київської області, який налагодив постачання кокаїну з Чехії в Україну і разом зі своєю знайомою займався збутом наркотику, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, житель Київщини разом зі своєю знайомою займалися збутом гуртових партій кокаїну на території України серед довіреного кола осіб. Вони налагодили канал постачання наркотичного засобу з Чеської Республіки до України", - ідеться в повідомленні відомства в понеділок.

За інформацією прокуратури, чоловік виконував функцію перевізника та кур'єра, особисто їздив за кордон по "товар", а зберігали та фасували для реалізації заборонені речовини в орендованій квартирі жінки.

"Товар передавали клієнтам "з рук у руки" лише за готівку. Такий "бізнес" приносив близько $450 тис. прибутку щомісяця", - уточнюється в повідомленні.

У результаті відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час збуту 1 кг кокаїну.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі вилучено брикети з кокаїном загальною вагою близько 3 кг, орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного" ринку становить близько півмільйона доларів.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора громадянину повідомлено про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України)", - інформують у відомстві.

Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до скоєння злочину.

Теги: #канал #кокаїн

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