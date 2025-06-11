Інтерфакс-Україна
Події
13:34 11.06.2025

Поліція викрила постачальників наркотиків до столичного СІЗО

1 хв читати
Поліція викрила постачальників наркотиків до столичного СІЗО
Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили групу постачальників наркотичних речовин до Київського слідчого ізолятору (СІЗО), повідомляє Національна поліція України.

В телеграм-каналі в середу Нацполіція зазначає, що зловмисники пропонували для розповсюдження серед осіб, які утримуються в СІЗО, різні види наркотиків: димедрол, альфа-PVP та метадон.

"Щомісячний дохід від торгівлі наркотиками становив близько 200 тис. грн", - інформують в поліції.

Чотирьом учасникам наркоугруповання повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, санкція яких передбачає до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Теги: #наркотики #сізо #канал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 27.05.2025
СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

01:19 12.05.2025
МЗС Росії фейково звинуватило лідерів Франції, Британії та Німеччини у вживанні наркотиків

МЗС Росії фейково звинуватило лідерів Франції, Британії та Німеччини у вживанні наркотиків

15:34 24.04.2025
ДБР повідомило про підозру 8 працівникам київського СІЗО і 5 ув’язненим через смерть ув’язненого

ДБР повідомило про підозру 8 працівникам київського СІЗО і 5 ув’язненим через смерть ув’язненого

15:18 21.04.2025
ДБР викрило факти катувань ув’язнених у Полтавському СІЗО

ДБР викрило факти катувань ув’язнених у Полтавському СІЗО

14:54 18.02.2025
Нацполіція ліквідувала організовану групу, учасники якої отримували мільйонні прибутки від збуту наркотиків

Нацполіція ліквідувала організовану групу, учасники якої отримували мільйонні прибутки від збуту наркотиків

17:31 17.01.2025
Митники торік виявили в 1,4 раза більше спроб незаконного переміщення наркотичних речовин

Митники торік виявили в 1,4 раза більше спроб незаконного переміщення наркотичних речовин

19:44 18.09.2024
Телеграм-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, заблоковано

Телеграм-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, заблоковано

11:01 04.07.2024
Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру - ОСУВ "Хортиця"

19:32 06.05.2024
Сили оборони України не підривали міст через канал Сіверський Донець-Донбас

Сили оборони України не підривали міст через канал Сіверський Донець-Донбас

18:06 29.02.2024
Експрезидент УАФ Павелко виграв апеляцію і вийшов із СІЗО - ЗМІ

Експрезидент УАФ Павелко виграв апеляцію і вийшов із СІЗО - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" вдалося оперативно вирішити проблеми на своїй підстанції, які призвели до аварійних відключень у Миколаєві

В Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників

Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

Російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах Сумської області

Генштаб зафіксував впродовж доби 220 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

У Львові поліцейські встановили школяра, який стріляв у навчальному закладі з пневматики, без постраждалих

Короткочасні дощі пройдуть в Україні в четвер, буде прохолодно

"Укренерго" вдалося оперативно вирішити проблеми на своїй підстанції, які призвели до аварійних відключень у Миколаєві

Під завалами знайдено тіло ще одного загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Україна передала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїська

Російські окупанти завдали удару дроном по лікарні на Чернігівщині, є руйнування

Частина рішень щодо розробок воєнного ШІ вже працює в Україні - Єрмак

Колишню суддю ОАСК засуджено до 5,5 років тюрми за хабарництво

Після судово-медичної експертизи буде надано сприяння у репатріації в Україну тіл двох загиблих у Бельгії українок

В Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА