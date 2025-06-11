Поліція викрила постачальників наркотиків до столичного СІЗО

Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили групу постачальників наркотичних речовин до Київського слідчого ізолятору (СІЗО), повідомляє Національна поліція України.

В телеграм-каналі в середу Нацполіція зазначає, що зловмисники пропонували для розповсюдження серед осіб, які утримуються в СІЗО, різні види наркотиків: димедрол, альфа-PVP та метадон.

"Щомісячний дохід від торгівлі наркотиками становив близько 200 тис. грн", - інформують в поліції.

Чотирьом учасникам наркоугруповання повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, санкція яких передбачає до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.