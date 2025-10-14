СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

Служба безпеки та Національна поліція України нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося продажем наркотиків та важких психотропів по всій території України, викривши за результатами спецоперації 12 учасників осередку у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Як повідомляється на сайті СБУ у вівторок, вони організували повний цикл наркобізнесу: від серійного виробництва до реалізації наркотичних речовин через розгалужену мережу дилерів. Зловмисники орендували складські приміщення у різних регіонах України та займалися реалізацією через спеціальні Інтернет-магазини в Телеграмі за допомогою криптовалютних операцій.

"Під час обшуків за місцями проживання та в нарколабораторіях фігурантів вилучено понад 30 кг психотропів, 5700 л прекурсорів та інших хімічних сполук, а також смартфони та банківські картки із доказами злочинів. Крім того, у зловмисників виявлено 44 вибухівки, які направлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією); ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинене злочинною організацією); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.