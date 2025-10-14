Інтерфакс-Україна
Події
13:20 14.10.2025

СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

2 хв читати
СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

Служба безпеки та Національна поліція України нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося продажем наркотиків та важких психотропів по всій території України, викривши за результатами спецоперації 12 учасників осередку у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Як повідомляється на сайті СБУ у вівторок, вони організували повний цикл наркобізнесу: від серійного виробництва до реалізації наркотичних речовин через розгалужену мережу дилерів. Зловмисники орендували складські приміщення у різних регіонах України та займалися реалізацією через спеціальні Інтернет-магазини в Телеграмі за допомогою криптовалютних операцій.

"Під час обшуків за місцями проживання та в нарколабораторіях фігурантів вилучено понад 30 кг психотропів, 5700 л прекурсорів та інших хімічних сполук, а також смартфони та банківські картки із доказами злочинів. Крім того, у зловмисників виявлено 44 вибухівки, які направлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією); ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинене злочинною організацією); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #наркотики #нацполіція #продаж #нейтралізація #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 14.10.2025
Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

17:04 13.10.2025
СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

15:09 13.10.2025
Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

10:57 13.10.2025
Дрони СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій в Криму – джерело

Дрони СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій в Криму – джерело

14:55 11.10.2025
Викрито дві масштабні наркомережі, зокрема з реалізації нового небезпечного наркотика "кратом"

Викрито дві масштабні наркомережі, зокрема з реалізації нового небезпечного наркотика "кратом"

13:20 11.10.2025
Безпілотники СБУ уразили НПЗ "Башнафта" за 1400 км від України - джерело

Безпілотники СБУ уразили НПЗ "Башнафта" за 1400 км від України - джерело

20:29 08.10.2025
Мінекономіки обговорило з ЄБРР можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях

Мінекономіки обговорило з ЄБРР можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях

12:39 04.10.2025
Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

17:59 01.10.2025
Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

12:25 30.09.2025
Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Глава Мінекономіки поставив завдання вирішити проблему з дефіцитом сировини для деревообробки

Окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка, чоловік у тяжкому стані – обладміністрація

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

З Дружківки на Донеччині "Білі янголи" евакуювали п’ятьох дітей, найменшому– два роки

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

ТСК Верховної Ради констатує: система евакуації культурних цінностей досі неефективна

Глава Мінекономіки поставив завдання вирішити проблему з дефіцитом сировини для деревообробки

Окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка, чоловік у тяжкому стані – обладміністрація

Сибіга закликав країни чітко засудити атаку РФ на гуманітарну місію ООН на Херсонщині

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

ВАКС застосував заставу в 2 млн грн для другого адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в підбурюванні до підкупу – САП

Фундація Олени Зеленської та ОАЕ підписали нову угоду на $5 млн на підтримку дітей, молоді та безпеку навчання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА