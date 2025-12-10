Центр радіотехнологій просить Міноборони врегулювати обіг трофеїв

Керівник Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов звернув увагу міністра оброни України Дениса Шмигаля на проблему продажу трофеїв знешкоджених повітряних цілей на торгівельних майданчиках, зокрема, на OLX.

"У понеділок нова модель модему від "Шахед" не потрапила мені на вивчення, тому що її продали на OLX. Вчора нова система навігації не потрапила мені на вивчення, бо її викупив француз за EUR20 тис. Шановний міністр оборони Денис Шмигаль! Всі ваші спроби в черговий раз організувати процеси вивчення трофеїв будуть марними, поки Ви не прирівняєте трофеї до зброї і не введете кримінальну відповідальність за торгівлю та порушення порядку поводження з ними. Другий варіант це викуп трофеїв за ринковими цінами. Чомусь думаю цей варіант Вам не сподобається", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Бескрестнов закцентував увагу на тому, що трофеї продаються самими військовослужбовцями для закриття нагальних проблем підрозділів.

"Друзі, уявіть собі рівень того, що зараз відбувається. Наші відомства і служби не можуть вивчити, наприклад, нові антени з "Шахедов", щоб швидко адаптувати РЕБ по всій країні та захистити всю країну, тому що солдати …поміняли антену на зимову гуму для одній своєї машини", - підсумував він.

Раніше Бескрестнов неодноразово повідомляв у своєму телеграм-каналі про продаж різних уламків від БпЛА та трофейних радіокомпонентів на торгівельних майданчиках.