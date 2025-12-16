СБУ та Нацполіція затримали одну із керівниць окупаційного Центру зайнятості "ДНР"

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 54-річну жительку Донецьку – очільницю пресцентру окупаційного Центру зайнятості "ДНР", повідомляє СБУ.

"Затримання фігурантки відбулося у прифронтовій Дружківці, куди вона приїхала з тимчасово захопленої території регіону, щоб провідати родичів", - інформує відомство в телеграм-каналі у вівторок.

Як встановило розслідування, зловмисницею виявилась 54-річна жителька Донецька, яка під час окупації міста почала працювати на окупантів.

"На початку повномасштабної війни окупанти призначили її на керівну "посаду" у лавах загарбницької адміністрації рф. Очоливши так званий "медійний сектор центру зайнятості днр", колаборантка готувала тексти виступів для місцевих гауляйтерів та їхніх кураторів з росії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, також жінка формувала матеріали для окупаційних ЗМІ у Донецьку і організовувала в місті проведення масово-агітаційних заходів на підтримку кремлівського режиму.

"Одночасно колаборантка регулярно виступала в прямих ефірах місцевих телеканалів, де закликала мешканців регіону вступати до псевдоустанов рф", - зазначають в українській спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниця перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.