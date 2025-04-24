ДБР повідомило про підозру 8 працівникам київського СІЗО і 5 ув’язненим через смерть ув’язненого

Державне бюро розслідувань спільно з керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби ліквідувало злочинну "вертикаль" у київському СІЗО, результатом діяльності якої стала смерть ув’язненого.

"Від початку 2024 року слідчі ДБР провели комплекс заходів для документування системних катувань, які вчиняли працівники ДУ "Київський слідчий ізолятор". У ході розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий "смотрящий", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Як зазначається, до функціонування цієї "вертикалі" він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

"Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі з летальними наслідками", - повідомляє ДБР.

У листопаді 2024 року ДБР спільно з керівництвом Мін’юсту, Державної кримінально-виконавчої служби та керівника СІЗО ініціювало кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету.

"Так, вже після кадрових змін ДБР задокументувало дії групи ув’язнених на чолі з "смотрящим", які, за бездіяльності персоналу, вивели одного з ув’язнених у двір, жорстоко його побили, що зрештою призвело до його смерті", - повідомляє Бюро.

Як зазначається, співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати — підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він помер.

На підставі зібраних матеріалів ДБР провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину.

Підозру вручено 5 ув’язненим, включно з "смотрящим", — за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). Їх перевели до інших установ виконання покарань.

8 працівників СІЗО — інспектори, чергові, медики та старші по корпусах — отримали підозри за такими статтями КК України: ч. 3 ст. 365 — перевищення влади або службових повноважень; ч. 3 ст. 367 — службова недбалість; ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці; ч. 2 ст. 139 — ненадання допомоги; ч. 1 ст. 366 — службове підроблення; ч. 1 ст. 358 — підроблення офіційного документа; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — співучасть у злочині групою осіб. Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.