Інтерфакс-Україна
01:32 14.11.2025

США розпочали операцію "Південний спис" для боротьби з наркотиками у Західній півкулі

Міністерство оборони США розпочало операцію "Південний спис" для боротьби з "наркотерористами" та захисту американської території, повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет.

"Сьогодні я оголошую про операцію "Південний спис". Ця місія, яку очолюють Об’єднані оперативні групи "Південний спис" та @SOUTHCOM (Південне командування США - ІФ-У), захищає нашу Батьківщину, виводить наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля – це сусідство Америки, і ми будемо її захищати", - зазначив він у дописі в соцмережі Х.

За його словами, операція реалізується на виконання наказу президента Дональда Трампа, і військове відомство США діє відповідно до цього наказу.

Джерело: https://x.com/secwar/status/1989094923497316430?s=46

