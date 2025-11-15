Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники завершили пошуки на місці влучання ворожого БпЛА в 9-поверхівку в Деснянському районі Києва, повідомила ДСНС України в телеграм-каналі станом на 7:22 суботи.

"Внаслідок російської атаки у 9-поверхівці загинули 6 людей. Постраждали 5 осіб, з яких 1 дитина. Підрозділами ДСНС врятовано 17 людей, з яких 1 дитина. Надано психологічну допомогу 252 людям. Розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини", - сказано в повідомленні ДСНС в Телеграм.

Раніше служба повідомляла, що розбір завалів був ускладнений тим, що "руйнування сталися на 5-6 поверсі й неможливо безпосередньо залучити велику інженерну техніку". Відтак рятувальникам довелося використовувати лише ручний інструмент.