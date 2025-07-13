Інтерфакс-Україна
Події
18:42 13.07.2025

Київська міська прокуратура повідомила про ситуацію із наркодилером Чернецьким

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Київська міська прокуратура повідомила про ситуацію із наркодилером Чернецьким

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що наркодилер Юрій Чернецький, якого в 2022 році засудили "на 5 років за збут кокаїну в нічних клубах", попри позицію прокуратура наразі через рішення суду перебуває під домашнім арештом.

У розповсюдженому в телеграм-каналі роз`ясненні після появи у мережах фото, що Чернецький перебуває на волі і з'явився в одній зі столичних клінік естетичної медицини, Київська міська прокуратура зазначає що у 2022 році рішенням Бориспільського міськрайонного суду обвинуваченого за ч. 1 ст. 307 КК України (зберігання та збут наркотиків) було засуджено до 5 років позбавлення волі. Це рішення залишив в силі й суд апеляційної інстанції.

"Однак Верховний суд касаційну скаргу захисників 51-річного засудженого задовольнив частково, вирок Бориспільського міськрайонного суду скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції. Наразі її розгляд триває.

Зазначимо, що Бориспільський міськрайонний суд, куди справу скеровано на новий розгляд, не підтримав позицію прокурорів про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд застосував до нього домашній арешт. Прокуратура оскаржила це рішення, втім апеляційний суд скаргу прокурорів не задовольнив. Вже на засіданні 16.06.2025 суд відмовив прокурору у застосуванні до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Бориспільським міськрайонним судом Київської області наступне судове засідання призначено на 23.07.2025 року.

Крім того, ще одне кримінальне провадження за обвинуваченням цього ж чоловіка у збуті наркотиків та незаконному поводженні з боєприпасами (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України) перебуває на розгляді Печерського районного суду міста Києва.

Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу обвинуваченому до 22.08.2025 року. Водночас судом, починаючи з 2022 року, неодноразово зменшувався розмір визначеної застави з майже 4 млн до 1 млн грн. Заставу в 1 млн грн обвинувачений сплатив.

Прокурори подали апеляційну скаргу на ухвалу суду в частині зменшення суми застави. Її розгляд призначено на 28.07.2025 року, повідомляє Пресслужба Київської міської прокуратури.

 

Теги: #наркотики #засуджений #прокуратура

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