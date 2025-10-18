Трамп повідомив про знищення підводного човна з наркотиками, який прямував до США

Президент США Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social повідомив, що під його керівництвом американські сили знищили "дуже великий підводний човен", який перевозив заборонені наркотики і рухався до Сполучених Штатів відомим транзитним маршрутом наркоторгівлі.

За словами Трампа, розвідка США підтвердила, що судно було завантажене "переважно фентанілом та іншими забороненими наркотиками". На борту перебувало четверо "відомих наркотерористів", двоє з яких були вбиті; двоє вижили і будуть повернені до країн їхнього походження — Еквадору та Колумбії — для затримання й судового переслідування. Трамп також повідомив, що під час удару жоден військовослужбовець Збройних сил США не постраждав.

У дописі президент надав пряму оцінку загрози від судна і власні дії; зокрема він написав:

"Для мене було великою честю знищити дуже великий підводний човен, що перевозив наркотики і прямував до Сполучених Штатів добре відомим транзитним маршрутом наркоторгівлі…Щонайменше 25 000 американців загинули б, якби я дозволив цьому підводному човну вийти на берег…Жоден військовослужбовець Збройних сил США не постраждав під час цього удару. Під моїм керівництвом Сполучені Штати Америки не будуть миритися з наркотерористами, які торгують незаконними наркотиками на суші чи на морі", — зазначив Трамп.

