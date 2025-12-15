СБУ: вражено підводний човен РФ у Новоросійську

Служба безпеки України (СБУ) повідомляє, що вперше підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" вартістю щонайменше $400 млн, субмаринe фактично виведенj з ладу.

"Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО — Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

"Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України", - зазначено у повідомленні.

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько $400 млн. В СБУ наголошують, що з огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до $500 млн. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Як повідомлялося, підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby", які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.