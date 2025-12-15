Інтерфакс-Україна
Події
17:25 15.12.2025

СБУ: вражено підводний човен РФ у Новоросійську

2 хв читати
СБУ: вражено підводний човен РФ у Новоросійську

Служба безпеки України (СБУ) повідомляє, що вперше підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" вартістю щонайменше $400 млн, субмаринe фактично виведенj з ладу.

"Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО — Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

"Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України", - зазначено у повідомленні.

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько $400 млн. В СБУ наголошують, що з огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до $500 млн. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Як повідомлялося, підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby", які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Теги: #човен #підрив #сбу #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 15.12.2025
Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі – джерело в СБУ

Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі – джерело в СБУ

11:22 15.12.2025
СБУ та Нацполіція затримали ворожого агента, який готував замах на посадовця оборонного заводу в Запоріжжі

СБУ та Нацполіція затримали ворожого агента, який готував замах на посадовця оборонного заводу в Запоріжжі

00:33 15.12.2025
Міжнародна федерація шахів має намір допустити росіян до турнірів із національною символікою

Міжнародна федерація шахів має намір допустити росіян до турнірів із національною символікою

01:46 14.12.2025
Італія підтримала Бельгію у протидії плану ЄК щодо використання заморожених російських активів - ЗМІ

Італія підтримала Бельгію у протидії плану ЄК щодо використання заморожених російських активів - ЗМІ

21:22 13.12.2025
Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

19:04 13.12.2025
Росіяни атакували безпілотником турецьке судно – ВМС ЗСУ

Росіяни атакували безпілотником турецьке судно – ВМС ЗСУ

20:46 12.12.2025
Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі - джерело

Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі - джерело

17:38 12.12.2025
СБУ та НБУ презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації "Павутина"

СБУ та НБУ презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації "Павутина"

19:28 10.12.2025
Морські дрони СБУ вразили черговий танкер "тіньового флоту" РФ в Чорному морі – джерело

Морські дрони СБУ вразили черговий танкер "тіньового флоту" РФ в Чорному морі – джерело

14:00 07.12.2025
Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища – селищний голова

Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища – селищний голова

ВАЖЛИВЕ

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

Переговори з США були конструктивними, до кінця дня сподіваємося вийти на домовленість, яка наблизить мир – Умєров

Зеленський розповів президенту Німеччини про перемовини з США щодо припинення війни

ОСТАННЄ

На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною – ЗМІ

Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

BGV підписала меморандуми в Ер-Ріяді з потенційними партнерами

Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

Сили оборони отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence у І кв 2026р

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА